Отец "пьяного" мальчика надеется, что из-за неправильной экспертизы заведут дело

Отец "пьяного" мальчика Роман Шимко рассказал Лайфу, что надеется на возбуждение уголовного дела из-за экспертизы, в результате которой в крови его погибшего сына нашли большую дозу алкоголя.

— Я надеюсь, будет заведено дополнительное уголовное дело по этой экспертизе и в процессе уголовного дела все виновники будут наказаны, жёстко и по закону. Я надеюсь, что в процессе разбирательства не выяснится, что это ошибка, человеческий фактор, — говорится отец мальчика.

Ранее родственники уже заявляли, что цифры в экспертном заключении соответствуют очень сильной степени опьянения даже для взрослого человека и ребёнок при такой дозе алкоголя должен был впасть в кому.

— В моей семье алкоголь не употребляют в принципе, доступа свободного к алкоголю нет, лекарств, влияющих на содержание алкоголя в крови, ребёнок не употреблял, — сообщил Лайфу отец ребенка. — Мало того что меня лишили ребёнка, так еще пытаются очернить мою семью, это недопустимо, я буду пресекать это любыми способами, доступными законом.

Как ранее сообщал Лайф, в подмосковной Балашихе признали пьяным шестилетнего ребёнка, которого 23 апреля насмерть сбила машина прямо во дворе дома.