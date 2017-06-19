Родители "пьяного" мальчика: Оба образца крови сфальсифицированы

Новый поворот в скандальной истории с погибшим под колёсами автомобиля шестилетним мальчиком, которого позже признали пьяным. Несколько дней назад судебно-медицинский эксперт Михаил Клейменов, который нашёл в крови ребёнка алкоголь, рассказал в интервью Mash, что, оказывается, исследование он не проводил. Почему же он не глядя подписал результаты своего врача-коллеги, осталось загадкой.

Спустя три дня Клейменов в интервью уже другому изданию опроверг эту информацию. Как эксперт сообщил "Комсомольской правде", после получения результатов исследования он лично решил их перепроверить.

— Мы решили провести молекулярно-генетическое исследование крови, по результатам которого было установлено, что кровь, которая находилась в анализируемых образцах, она принадлежит одному и тому же лицу. И на этом решено было поставить точку, — сказал судмедэксперт.

Лайф связался с родителями погибшего малыша.

— Мы видели это интервью, это значит одно — все массово берегут жопу, — считают родственники ребёнка.

По их мнению, слова специалиста о проведённых экспертизах говорят только одно: "Он имел в виду: две пробирки, основной и контрольный образцы, показали алкоголь, это значит, что два образца — лажа".

Также семья ребёнка пояснила, на чём основана их уверенность в том, что малыш не употреблял алкоголь.

— Если бы сын выпил алкоголь, у него была бы обожжена трахея и были бы пары алкоголя в кишечнике, их нет, алкоголь только в крови, — сказал отец, подтверждая свои слова заключением экспертов.

Как ранее сообщал Лайф, в подмосковной Балашихе признали пьяным шестилетнего ребёнка, которого 23 апреля насмерть сбила машина прямо во дворе дома.