Просто подписал. Утвердивший заключение о "пьяном" ребёнке не провёл экспертизу

По какой причине он не глядя подписал результаты исследований своего врача-коллеги, неизвестно.

Эксперт по имени Михаил Клейменов, который нашёл в крови шестилетнего Алёши Шимко 2,7 промилле алкоголя, заявил, что экспертизу он не проводил. Об этом сообщает телеграм-канал Mash.

Пр словам Клейменова, он просто произвёл забор биоматериала, после чего отправил его в столичную клинику, откуда ему прислали результаты исследований, которые он подписал не глядя.

Интересным фактом также является и то, что врач, которая реально проводила исследование биоматериалов мальчика, внезапно срочно ушла в отпуск.

Родители мальчика считают, что эксперт Михаил Клейменов действительно ни в чём не виноват, так как биоматериалы мальчика могли подменить во время проведения экспертизы или при транспортировке.

Однако вопрос, почему он не глядя подписал заключение своего столичного коллеги, остаётся без ответа, ведь 2,7 промилле алкоголя — это смертельная доза для маленького мальчика.

Напомним, что в городе Железнодорожном Московской области автомобиль насмерть сбил шестилетнего мальчика, у которого, по результатам экспертизы, в крови обнаружили 2,7 промилле алкоголя. Родители погибшего ребёнка с результатами не согласились и потребовали провести повторную экспертизу.