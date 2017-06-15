Машина, сбившая "пьяного" ребёнка под Москвой, попала на камеры

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Машина, сбившая "пьяного" ребёнка под Москвой, попала на камеры

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В крови мальчика нашли 2,7 промилле алкоголя, семья погибшего потребовала провести повторную экспертизу.

На видеозаписи видно, как "Хёндай-Солярис" разворачивается во дворе, после чего разгоняется. Через пару секунд водитель Ольга Алисова сбивает Алёшу Шимко.

После этого к месту происшествия подбегают очевидцы. Ребёнок скончался, а позже его признают "пьяным" — в крови найдут 2,7 промилле алкоголя.

Напомним, в городе Железнодорожном автомобиль насмерть сбил шестилетнего мальчика. При этом отмечается, что в крови ребёнка было обнаружено 2,7 промилле алкоголя. Семья погибшего потребовала провести повторную экспертизу, а также рассказала, что на свидетелей в ходе расследования оказывалось давление, а само уголовное дело не возбуждали около месяца.

Ранее СУ СК РФ по Московской области инициировало вопрос о передаче в своё производство уголовного дела по факту этого ДТП.

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