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Опубликовано 23 июня 2017, 22:52

Анна Кузнецова потребовала проводить психологическую проверку приёмных родителей

Уполномоченный при Президенте Российской Федерации по правам ребёнка Анна Кузнецова. Фото:&nbsp;&copy; РИА Новости/Алексей Никольский

Уполномоченный при Президенте Российской Федерации по правам ребёнка Анна Кузнецова. Фото: © РИА Новости/Алексей Никольский

Уполномоченный при президенте РФ по правам ребёнка пришла к выводу, что система опеки и попечительства в России нуждается в качественной реформации.

Детский омбудсмен Анна Кузнецова прокомментировала жуткий инцидент в Хабаровском крае, осудив не только обвиняемого в педофилии приёмного отца, но и работу органов опеки и попечительства.

— Детям нанесён дикий, страшный вред. Сколько ещё таких случаев должно произойти, чтобы мы поняли, что этой проблемой нужно заниматься комплексно? Ни в коем случае нельзя ставить на первый план цифры статистики. Сейчас не столь важно количество детей, ежегодно устраиваемых в приёмные семьи. Гораздо важнее — как и в какие семьи попадают сироты, каких родителей они обретают, — прокомментировала детский омбудсмен.

Кроме того, Анна Кузнецова предложила усилить требования к кандидатам в опекуны. Необходимо в обязательном порядке ввести процедуру психологического тестирования потенциальных приёмных родителей, разработать эффективную программу обучения, чуткую систему мониторинга и сопровождения приёмных семей.

Ранее Следственный комитет России обвинил жителя Хабаровска в изнасиловании собственных приёмных дочек. За пять лет мужчина надругался над девочками 729 раз. У обвиняемого имеются трое родных и девять приёмных детей.

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Юнона Александрова
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