Анна Кузнецова потребовала проводить психологическую проверку приёмных родителей

Уполномоченный при президенте РФ по правам ребёнка пришла к выводу, что система опеки и попечительства в России нуждается в качественной реформации.

Детский омбудсмен Анна Кузнецова прокомментировала жуткий инцидент в Хабаровском крае, осудив не только обвиняемого в педофилии приёмного отца, но и работу органов опеки и попечительства.

— Детям нанесён дикий, страшный вред. Сколько ещё таких случаев должно произойти, чтобы мы поняли, что этой проблемой нужно заниматься комплексно? Ни в коем случае нельзя ставить на первый план цифры статистики. Сейчас не столь важно количество детей, ежегодно устраиваемых в приёмные семьи. Гораздо важнее — как и в какие семьи попадают сироты, каких родителей они обретают, — прокомментировала детский омбудсмен.

Кроме того, Анна Кузнецова предложила усилить требования к кандидатам в опекуны. Необходимо в обязательном порядке ввести процедуру психологического тестирования потенциальных приёмных родителей, разработать эффективную программу обучения, чуткую систему мониторинга и сопровождения приёмных семей.