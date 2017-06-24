Кот Ахилл предсказал победу сборной Португалии на матче с Новой Зеландией

Животному было предложено выбрать из двух клеток с флагами разных стран, в результате Ахилл решительно зашёл в "домик португальцев".

Эрмитажный кот Ахилл сделал очередное предсказание в преддверии матча Кубка конфедераций. Сборные Португалии и Новой Зеландии встретятся сегодня в Санкт-Петербурге в 18:00.

Главное в Петербурге. Сегодня Эрмитажный Кот-Оракул-Ахил предсказал победу в Кубке Конфедераций… https://t.co/HPPMuuPAQM — Эрмитаж / Hermitage (@state_hermitage) 24 июня 2017 г.

Главное в Петербурге. Сегодня Эрмитажный Кот-Оракул-Ахил предсказал победу в Кубке Конфедераций команде Португалии. Про счёт ничего не сказал((((. #visit_hermitage #hermitage_museum #MuseumWeek Публикация от Эрмитаж / Hermitage Museum (@hermitage_museum) Июн 24 2017 в 12:25 PDT

Отметим, очаровательному питомцу предложили выразить своё мнение двумя разными способами: попробовать еду из мисок с флагами стран или зайти в один из домиков. От еды Ахилл отказался, по мнению сотрудников Эрмитажа, животному неуютно есть на людях.

Кот Ахилл. Фото: ©L!FE

Неделю назад, в день открытия Кубка конфедераций, Ахилл правильно предсказал победу сборной России над новозеландцами. Тот матч завершился со счётом 2:0.

Кот также делал прогноз на матч сборных Австралии и Камеруна, который состоялся 22 июня. Оракул предсказал победу австралийцев, но игра завершилась ничьей (1:1).