Кот Ахилл предсказал победу сборной Португалии на матче с Новой Зеландией
Животному было предложено выбрать из двух клеток с флагами разных стран, в результате Ахилл решительно зашёл в "домик португальцев".
Эрмитажный кот Ахилл сделал очередное предсказание в преддверии матча Кубка конфедераций. Сборные Португалии и Новой Зеландии встретятся сегодня в Санкт-Петербурге в 18:00.
Главное в Петербурге. Сегодня Эрмитажный Кот-Оракул-Ахил предсказал победу в Кубке Конфедераций… https://t.co/HPPMuuPAQM— Эрмитаж / Hermitage (@state_hermitage) 24 июня 2017 г.
Отметим, очаровательному питомцу предложили выразить своё мнение двумя разными способами: попробовать еду из мисок с флагами стран или зайти в один из домиков. От еды Ахилл отказался, по мнению сотрудников Эрмитажа, животному неуютно есть на людях.
Кот Ахилл. Фото: ©L!FE
Неделю назад, в день открытия Кубка конфедераций, Ахилл правильно предсказал победу сборной России над новозеландцами. Тот матч завершился со счётом 2:0.
Кот также делал прогноз на матч сборных Австралии и Камеруна, который состоялся 22 июня. Оракул предсказал победу австралийцев, но игра завершилась ничьей (1:1).
Отметим, Ахилл — это потомственный эрмитажный кот. Он с рождения глухой, но, по словам ветврачей, очень общительный и любит людей.