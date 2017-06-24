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Опубликовано 24 июня 2017, 13:10

Кот Ахилл предсказал победу сборной Португалии на матче с Новой Зеландией

Животному было предложено выбрать из двух клеток с флагами разных стран, в результате Ахилл решительно зашёл в "домик португальцев".

Эрмитажный кот Ахилл сделал очередное предсказание в преддверии матча Кубка конфедераций. Сборные Португалии и Новой Зеландии встретятся сегодня в Санкт-Петербурге в 18:00.

Отметим, очаровательному питомцу предложили выразить своё мнение двумя разными способами: попробовать еду из мисок с флагами стран или зайти в один из домиков. От еды Ахилл отказался, по мнению сотрудников Эрмитажа, животному неуютно есть на людях.

Кот Ахилл. Фото: ©L!FE

Кот Ахилл. Фото: ©L!FE

Неделю назад, в день открытия Кубка конфедераций, Ахилл правильно предсказал победу сборной России над новозеландцами. Тот матч завершился со счётом 2:0.

Кот также делал прогноз на матч сборных Австралии и Камеруна, который состоялся 22 июня. Оракул предсказал победу австралийцев, но игра завершилась ничьей (1:1).

Отметим, Ахилл — это потомственный эрмитажный кот. Он с рождения глухой, но, по словам ветврачей, очень общительный и любит людей.

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Екатерина Котова
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