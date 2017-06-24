Переговоры в Абу-Даби
Новая Госдума
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 24 июня 2017, 17:24

Хэмилтон выиграл квалификацию на Гран-при Азербайджана, Квят — 11-й

Фото:&nbsp;REUTERS/David Mdzinarishvili

Фото: REUTERS/David Mdzinarishvili

На самой быстрой из городских трасс в Баку завершились квалификационные заезды, где лучшими стали пилоты из Mercedes.

Первым квалификацию завершил британский гонщик Льюис Хэмилтон (Mercedes), второй — Валттери Боттас, которому не хватило всего лишь полсекунды, чтобы удержать лидерство. Третьим финишировал Кими Райкконен из Ferrari.

Российский пилот из Toro Rosso Даниил Квят не смог отыграть одну позицию, чтобы попасть в десятку. Хотя в первом сегменте он приехал пятым, а во втором был также 11-м.

Напомним, что основная гонка восьмого этапа "Формулы-1" состоится завтра, 25 июня, в 16:00 по московскому времени.

BannerImage
Галина Глазко
  • Новости
  • Даниил Квят
  • Формула-1
  • Макс Ферстаппен
  • Валттери Боттас
  • Спорт
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar