Хэмилтон выиграл квалификацию на Гран-при Азербайджана, Квят — 11-й

На самой быстрой из городских трасс в Баку завершились квалификационные заезды, где лучшими стали пилоты из Mercedes.

Первым квалификацию завершил британский гонщик Льюис Хэмилтон (Mercedes), второй — Валттери Боттас, которому не хватило всего лишь полсекунды, чтобы удержать лидерство. Третьим финишировал Кими Райкконен из Ferrari.

Российский пилот из Toro Rosso Даниил Квят не смог отыграть одну позицию, чтобы попасть в десятку. Хотя в первом сегменте он приехал пятым, а во втором был также 11-м.