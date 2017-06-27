США призвали КНР отменить домашний арест нобелевского лауреата Лю Сяобо
Фото: sinembargo.mx
По словам сотрудница посольства, Китай должен предоставить Лю Сяобо, находящемуся на последней стадии рака печени, свободу передвижения и доступ к медпомощи.
Посольство США в Пекино призвало китайские власти освободить из-под домашнего ареста нобелевского лауреата Лю Сяобо, ранее освобождённого из заключения ввиду рака печени. Об этом сообщает AFP.
— Мы призываем власти Китая не только освободить господина Лю, но и отменить домашний арест его и его жены, — сообщила представительница дипмиссии.
Напомним, Лю Сяобо получил Нобелевскую премию мира в 2010 году за борьбу за права человека в Китае. Наказание в тюрьме он отбывал с 2009 года по обвинению в "организации агитационных действий, направленных на подрыв государственной власти и свержение социалистического строя".