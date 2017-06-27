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Регион
Опубликовано 27 июня 2017, 07:05

США призвали КНР отменить домашний арест нобелевского лауреата Лю Сяобо

Фото: sinembargo.mx

Фото: sinembargo.mx

По словам сотрудница посольства, Китай должен предоставить Лю Сяобо, находящемуся на последней стадии рака печени, свободу передвижения и доступ к медпомощи.

Посольство США в Пекино призвало китайские власти освободить из-под домашнего ареста нобелевского лауреата Лю Сяобо, ранее освобождённого из заключения ввиду рака печени. Об этом сообщает AFP.

— Мы призываем власти Китая не только освободить господина Лю, но и отменить домашний арест его и его жены, — сообщила представительница дипмиссии.

Напомним, Лю Сяобо получил Нобелевскую премию мира в 2010 году за борьбу за права человека в Китае. Наказание в тюрьме он отбывал с 2009 года по обвинению в "организации агитационных действий, направленных на подрыв государственной власти и свержение социалистического строя".

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Елена Ситник
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