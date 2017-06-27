США призвали КНР отменить домашний арест нобелевского лауреата Лю Сяобо

По словам сотрудница посольства, Китай должен предоставить Лю Сяобо, находящемуся на последней стадии рака печени, свободу передвижения и доступ к медпомощи.

Посольство США в Пекино призвало китайские власти освободить из-под домашнего ареста нобелевского лауреата Лю Сяобо, ранее освобождённого из заключения ввиду рака печени. Об этом сообщает AFP.

— Мы призываем власти Китая не только освободить господина Лю, но и отменить домашний арест его и его жены, — сообщила представительница дипмиссии.