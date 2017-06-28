В ЛДПР сомневаются в реальности отмены роуминга в России

С соответствующей инициативой выступила фракция "Справедливой России". По их замыслу поправки должны вступить в силу уже в начале следующего года.

Проект закона об отмене роуминга на территории РФ не пройдёт в Госдуме из-за и так больших затрат, которые сотовые операторы понесут в следующем году на реализацию недавно принятого закона по безопасности — "пакета Яровой". Такое мнение высказал Лайфу член ЛДПР, заместитель председателя Комитета ГД по информационной политике, информационным технологиям и связи Андрей Свинцов.

— Я думаю, что именно закон от "Справедливой России", конечно же, не пройдёт. Сейчас приняли закон по безопасности — так называемый пакет Яровой, — и, конечно, у операторов на следующий год будут колоссальные затраты на создание оборудования для хранения и обработки данных, — пояснил зампред.

Свинцов считает, что правящая партия пойдёт навстречу операторам сотовой сети и сохранит возможность иметь разные тарифы в разных регионах России, чтобы хоть как-то покрывать затраты на обеспечение безопасности.