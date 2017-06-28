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Регион
Опубликовано 28 июня 2017, 17:14

Путин поздравил Службу внешней разведки с 95-летием

Фото:&copy; РИА Новости/Алексей Дружинин

Фото:© РИА Новости/Алексей Дружинин

Президент отметил невероятную важность работы агентов-нелегалов в былые времена и в наши дни.

Сегодня, в день юбилея СВР, Владимир Путин посетил штаб-квартиру разведчиков. Ранее утром такой визит анонсировал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Текст поздравления также появился на официальном сайте президента.

— Нашей стране пришлось пройти через многие испытания, и всегда разведчики были, что называется, на передовой. Не раз именно их решительные действия, добытая информация, тонко проведённые операции буквально меняли ход истории, позволяли защитить наш народ от угроз, сохранить мир, — говорится в поздравлении.

Президент отметил, что страна всегда будет помнить разведчиков, которые бесстрашно выполняли свою работу во время Великой Отечественной и холодной войн. В числе легенд СВР российский лидер назвал Якова Серебрянского, Дмитрия Быстролётова, Николая Кузнецова, Иосифа Григулевича, Рудольфа Абеля и прочих.

— Разведчики-нелегалы — люди особого склада, особой нравственной закалки и твёрдости духа. Всю свою жизнь они посвящают Родине, многим жертвуют, от многого отказываются, но отказываются во имя главного — служения Отечеству; ведут повседневную, напряжённую, кропотливую работу, в которой нет выходных и праздников. Это скромные люди, они не любят, когда их называют героями. Они говорят, что просто делают своё дело, "как учили", и добиваются результата, — добавил Путин.

В заключении глава государства пожелал разведчикам здоровья, удачи и "новых побед во славу России".

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Екатерина Котова
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