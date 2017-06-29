Кузнецова вступилась за мальчика, над которым издевалась медсестра на Сахалине

Ранее в Сети появилось видео, как сотрудница больницы в городе Макарове ругает двухлетнего ребёнка за то, что тот испачкал штаны. Женщина не скупилась на обидные слова и мат.

Уполномоченный при президенте РФ по правам ребёнка Анна Кузнецова заявила, что сделает всё возможное, чтобы обеспечить максимальную заботу для малыша Германа. Её слова цитирует пресс-служба.

— Аппарат уполномоченного по правам ребёнка находится в постоянном контакте со всеми структурами, так или иначе вовлечёнными в эту ситуацию, сегодня утром я лично разговаривала с помощником главы Следственного комитета России. Уверена, что правовая оценка будет дана всем без исключения участникам конфликта, — сказала омбудсмен.

Она отметила, что готова помогать в поиске новых опекунов для Германа и в прохождении реабилитации родной матерью мальчика.

— Сегодня от решения суда зависит, вернётся ли ребёнок в семью или останется под опекой государства. Семья — там, где есть любовь. Из этого принципа мы и будем исходить, — добавила Кузнецова.

Напомним, вскоре после скандала, разразившегося вокруг некорректного поведения медсестры, Герман был передан в приёмную семью. В тот же вечер его родная мать вместе с сожителем и журналистами заявилась к опекунам. После этого приёмная семья отказалась от мальчика — и ребёнок снова вернулся в больницу. В настоящее время он находится в доме ребёнка в Южно-Сахалинске.