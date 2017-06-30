При этом операция прошла успешно. Как сообщают местные СМИ, пациент чувствует себя хорошо и сейчас проходит восстановление.

Администрация больницы при Чилийском университете инициировала проверку в отношении врачей, прервавших серьёзную операцию для того, чтобы посмотреть матч Кубка конфедераций, передаёт News-4-u.ru со ссылкой на местные СМИ.

Госпиталь счёл произошедшее проявлением "неуважения по отношению к пациенту". К счастью, операция прошла успешно. Сейчас пациент проходит восстановление.

Скандал был вызван утёкшим в Интернет видео, на котором чилийские хирурги отвлекались от операции, чтобы увидеть полуфинальный матч Кубка конфедераций между сборными Чили и Португалии, который состоялся в среду, 28 июня, в Казани. Произошедшее бурно обсуждалось в Сети.