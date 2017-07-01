Мы протестили Telegram-бота, снимающего макияж, на звёздах Instagram (10 фото)

Бот MakeApp в Telegram называется true_face_bot, а приложение можно скачать в AppStore и PlayMarket.

В прошлый раз мы воспользовались приложением MakeApp, чтобы нанести макияж на лица звёзд мужского пола и снять его со знаменитых красоток. Сегодня мы сорвём покровы мейкапа с обладательниц популярных аккаунтов в "Инстаграме".