Мы протестили Telegram-бота, снимающего макияж, на звёздах Instagram (10 фото)
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Бот MakeApp в Telegram называется true_face_bot, а приложение можно скачать в AppStore и PlayMarket.
Катя Клэп (6,2 млн подписчиков)
Саша Спилберг (3,9 млн подписчиков)
Стеша Маликова (479 тыс. подписчиков)
Настасья Самбурская (8,9 млн подписчиков)
Виктория Одинцова (3,9 млн подписчиков)
Алёна Шишкова (5,7 млн подписчиков)
Марьяна Рожкова (3,9 млн подписчиков)
Оксана Самойлова (5,8 млн подписчиков)
Анастасия Ивлеева (4,1 млн подписчиков)
Регина Тодоренко (2,5 млн подписчиков)
Первая часть эксперимента с MakeApp.
В прошлый раз мы воспользовались приложением MakeApp, чтобы нанести макияж на лица звёзд мужского пола и снять его со знаменитых красоток. Сегодня мы сорвём покровы мейкапа с обладательниц популярных аккаунтов в "Инстаграме".