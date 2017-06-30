Трамп: Терпение к Северной Корее закончилось

Ранее с аналогичным заявлением выступал вице-президент Соединённых Штатов Майкл Пенс в ходе своего визита в Южную Корею.

Терпение США по отношению к Северной Корее "закончилось", а режим КНДР не имеет "никакого уважения к человеческой жизни". Такое заявление сделал президент Соединённых Штатов Дональд Трамп на встрече с президентом Южной Кореи Мун Джэином.

— Эра стратегического терпения к северокорейскому режиму потерпела неудачу. Честно говоря, это терпение закончилось, — сказал Трамп в Белом доме, говоря о ядерно-ракетной проблеме КНДР.

Сейчас правительства США и Республики Корея рассматривают ряд возможных вариантов дальнейших действий в отношении КНДР.

— Мы тесно сотрудничаем с Южной Кореей и Японией, а также с партнёрами по всему миру, по целому ряду дипломатических, оборонных и экономических мер для защиты наших союзников и наших собственных граждан от этой угрозы, известной, как Северная Корея, — сказал Трамп.