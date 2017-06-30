Трамп: Терпение к Северной Корее закончилось
Президент США Дональд Трамп. Фото: REUTERS/Yuri Gripas
Ранее с аналогичным заявлением выступал вице-президент Соединённых Штатов Майкл Пенс в ходе своего визита в Южную Корею.
Терпение США по отношению к Северной Корее "закончилось", а режим КНДР не имеет "никакого уважения к человеческой жизни". Такое заявление сделал президент Соединённых Штатов Дональд Трамп на встрече с президентом Южной Кореи Мун Джэином.
— Эра стратегического терпения к северокорейскому режиму потерпела неудачу. Честно говоря, это терпение закончилось, — сказал Трамп в Белом доме, говоря о ядерно-ракетной проблеме КНДР.
Сейчас правительства США и Республики Корея рассматривают ряд возможных вариантов дальнейших действий в отношении КНДР.
— Мы тесно сотрудничаем с Южной Кореей и Японией, а также с партнёрами по всему миру, по целому ряду дипломатических, оборонных и экономических мер для защиты наших союзников и наших собственных граждан от этой угрозы, известной, как Северная Корея, — сказал Трамп.
Ранее с аналогичным заявлением выступал вице-президент Соединённых Штатов Майкл Пенс в ходе своего визита в Южную Корею. Политик утверждал, что "жестокий режим Северной Кореи" представляет собой "самую большую угрозу для безопасности Азиатско-Тихоокеанского региона".