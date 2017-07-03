Для Mass Effect: Andromeda не выпустят сюжетные дополнения

Mass Effect: Andromeda получила смешанные отзывы от критиков, а после выхода игры пользователи обнаружили множество технических проблем, связанных с анимацией. Новая часть известной серии показала себя достаточно посредственно по меркам EA, из-за чего компания отменила разработку сюжетных дополнений.

Журналист Kotaku сообщает, что три человека из студии BioWare подтвердили смену планов по поддержке Mass Effect: Andromeda. Из-за недостаточно высоких оценок в прессе и скромных продаж для игры не выпустят запланированные сюжетные дополнения.

После выхода Mass Effect: Andromeda компания EA значительно сократила штат BioWare Montreal, отвечавшей за разработку игры. Большинство сотрудников команды теперь участвует в разработке Star Wars: Battlefront 2, Anthem и новой части Anthem. Оставшиеся разработчики из BioWare Montreal заняты поддержкой мультиплеера Andromeda и выпуском обещанных обновлений для игры.

EA также приняла решение заморозить серию Mass Effect на неопределённый срок.