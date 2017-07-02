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Регион
Опубликовано 2 июля 2017, 02:47

Роналду поддержал сборную Португалии перед матчем за третье место на КК-2017

Игра состоится 2 июля без лидера португальцев — тренер отпустил его к новорождённым близнецам.

Криштиану Роналду постом в "Инстаграме" поддержал своих коллег по сборной Португалии, которым 2 июля предстоит побороться с Мексикой за третье место Кубка конфедераций в Москве.

— Все вместе, на поле и вне поля. Давайте, ребята! — подписал футболист фотографию.

Todos juntos, dentro e fora de campo. Vamos malta!

Публикация от Cristiano Ronaldo (@cristiano)

Напомним, матч за третье место между командами Португалии и Мексики пройдёт на стадионе "Спартак" в Москве 2 июля, начало — в 15:00 по московскому времени.

Игра состоится без лидера португальцев: тренер Фернанду Сантуш отпустил Криштиану Роналду домой к новорождённым близнецам.

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Эмила Сидорова
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