Криштиану Роналду показал своих новорождённых близнецов

Лидер сборной Португалии и мадридского "Реала" опубликовал фото своих детей, которые появились на свет в начале июня.

So happy to be able to hold the two new loves of my life ❤ pic.twitter.com/FIY11aWQm9 — Cristiano Ronaldo (@Cristiano) 29 июня 2017 г.

Напомним, что после проигрыша Португалии в полуфинальном матче Кубка конфедераций чилийцам Роналду объявил, что стал отцом близнецов, поэтому покидает расположение сборной.

Кто мать сына и дочки — неизвестно. Как сообщает The Sun, футболист прибегнул к услугам суррогатного материнства. Детей ему родила женщина в США. Известно, что новорождённых назвали Ева и Матеу.

Отметим, что Роналду уже воспитывает семилетнего сына — Криштиану-младшего.