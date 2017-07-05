BioWare добавит новый уровень сложности в мультиплеер Mass Effect: Andromeda

Предположительно, грядущий режим платиновой сложности будет походить на тот, что был в Mass Effect 3. Игроков ждут противники с повышенным уроном и огромным количеством очков здоровья. Подразумевается, что справиться с таким испытанием сможет только слаженная команда.

Поклонники серии восприняли эту новость крайне негативно. Недавно в Сети появилась информация, что для Mass Effect: Andromeda отменили сюжетные дополнения — вместо них игра будет получать только обновления для мультиплеера. Фанатов Mass Effect такое положение дел не устраивает.