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Опубликовано 5 июля 2017, 09:26

BioWare добавит новый уровень сложности в мультиплеер Mass Effect: Andromeda

Фото &copy; Electronic Arts Inc.

Фото © Electronic Arts Inc.

BioWare выпустила тизер грядущего масштабного обновления для мультиплеера Mass Effect: Andromeda.

На официальном канале Mass Effect появился ролик, анонсирующий обновление для мультиплеерного режима Mass Effect: Andromeda.

Предположительно, грядущий режим платиновой сложности будет походить на тот, что был в Mass Effect 3. Игроков ждут противники с повышенным уроном и огромным количеством очков здоровья. Подразумевается, что справиться с таким испытанием сможет только слаженная команда.

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BioWare добавит новый уровень сложности в мультиплеер Mass Effect: Andromeda

Фото © Electronic Arts Inc.

Поклонники серии восприняли эту новость крайне негативно. Недавно в Сети появилась информация, что для Mass Effect: Andromeda отменили сюжетные дополнения — вместо них игра будет получать только обновления для мультиплеера. Фанатов Mass Effect такое положение дел не устраивает.

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Станислав Погорский
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