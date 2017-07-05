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Регион
Опубликовано 5 июля 2017, 12:09

Слуцкий поразил британских журналистов знаниями о футболе

Фото:Reuters/Craig Brough

Фото:Reuters/Craig Brough

46-летний российский наставник "Халл Сити" во время своей первой пресс-конференции на должности главного тренера английской команды впечатлил местных корреспондентов.

Леонид Слуцкий, возглавивший "Халл" месяц назад, провёл весь брифинг на английском языке. В ходе разговора тренер рассказал о трансферных планах команды, озвучил задачи "Халла" на новый сезон и признался, что всего пять месяцев назад знал только базовые выражения по-английски, а последние два дня говорит исключительно на этом языке.

По окончании пресс-конференции с Леонидом Слуцким на сайте издания Hull Daily Mail появилось следующее сообщение.

Мы знали, что Слуцкий очень хорошо говорит на английском языке, но его знания состава команды и английского футбола в целом реально очень впечатляют

Hull Daily Mail

Напомним, в понедельник Леонид Слуцкий провёл первую тренировку футболистов "Халл Сити". Позже вместе с командой он отправится на сборы в Португалию для подготовки к сезону в Чемпионшипе.

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Ульяна Аксёнова
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