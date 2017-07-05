Слуцкий поразил британских журналистов знаниями о футболе

46-летний российский наставник "Халл Сити" во время своей первой пресс-конференции на должности главного тренера английской команды впечатлил местных корреспондентов.

Леонид Слуцкий, возглавивший "Халл" месяц назад, провёл весь брифинг на английском языке. В ходе разговора тренер рассказал о трансферных планах команды, озвучил задачи "Халла" на новый сезон и признался, что всего пять месяцев назад знал только базовые выражения по-английски, а последние два дня говорит исключительно на этом языке.

По окончании пресс-конференции с Леонидом Слуцким на сайте издания Hull Daily Mail появилось следующее сообщение.