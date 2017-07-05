Слуцкий поразил британских журналистов знаниями о футболе
Фото:Reuters/Craig Brough
46-летний российский наставник "Халл Сити" во время своей первой пресс-конференции на должности главного тренера английской команды впечатлил местных корреспондентов.
Леонид Слуцкий, возглавивший "Халл" месяц назад, провёл весь брифинг на английском языке. В ходе разговора тренер рассказал о трансферных планах команды, озвучил задачи "Халла" на новый сезон и признался, что всего пять месяцев назад знал только базовые выражения по-английски, а последние два дня говорит исключительно на этом языке.
По окончании пресс-конференции с Леонидом Слуцким на сайте издания Hull Daily Mail появилось следующее сообщение.
Мы знали, что Слуцкий очень хорошо говорит на английском языке, но его знания состава команды и английского футбола в целом реально очень впечатляют
Напомним, в понедельник Леонид Слуцкий провёл первую тренировку футболистов "Халл Сити". Позже вместе с командой он отправится на сборы в Португалию для подготовки к сезону в Чемпионшипе.