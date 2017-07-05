В КПРФ предложили разорвать дипломатические отношения с Польшей

Это должно стать ответом на принятый поляками закон о сносе памятников Красной армии на территории страны.

Россия должна разорвать дипломатические отношения с Польшей из-за закона о сносе советских памятников. Такое мнение выразил депутат Госдумы от КПРФ Николай Харитонов на заседании Думы.

Харитонов считает, что решение должно быть принято незамедлительно. Коммунист требует разорвать дипсвязи с Польшей уже к вечеру сегодняшнего дня, а также "отозвать своего посла, польского прогнать, всякую торговлю в Польше закрыть".