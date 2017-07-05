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Опубликовано 5 июля 2017, 16:13

В КПРФ предложили разорвать дипломатические отношения с Польшей

В здании Государственной Думы РФ на улице Охотный ряд в Москве. Фото: &copy; РИА Новости/Рамиль Ситдиков

В здании Государственной Думы РФ на улице Охотный ряд в Москве. Фото: © РИА Новости/Рамиль Ситдиков

Это должно стать ответом на принятый поляками закон о сносе памятников Красной армии на территории страны.

Россия должна разорвать дипломатические отношения с Польшей из-за закона о сносе советских памятников. Такое мнение выразил депутат Госдумы от КПРФ Николай Харитонов на заседании Думы.

Харитонов считает, что решение должно быть принято незамедлительно. Коммунист требует разорвать дипсвязи с Польшей уже к вечеру сегодняшнего дня, а также "отозвать своего посла, польского прогнать, всякую торговлю в Польше закрыть".

Напомним, в июне Польский сейм (нижняя палата парламента) утвердил поправки к так называемому закону о декоммунизации (принят в 2016 году). Нововведения предполагают, что в стране не должно остаться мемориальных объектов, увековечивающих подвиг Красной армии. МИД РФ называл это решение позорным глумлением.

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Элиза Али
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