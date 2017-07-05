В КПРФ предложили разорвать дипломатические отношения с Польшей
В здании Государственной Думы РФ на улице Охотный ряд в Москве. Фото: © РИА Новости/Рамиль Ситдиков
Это должно стать ответом на принятый поляками закон о сносе памятников Красной армии на территории страны.
Россия должна разорвать дипломатические отношения с Польшей из-за закона о сносе советских памятников. Такое мнение выразил депутат Госдумы от КПРФ Николай Харитонов на заседании Думы.
Харитонов считает, что решение должно быть принято незамедлительно. Коммунист требует разорвать дипсвязи с Польшей уже к вечеру сегодняшнего дня, а также "отозвать своего посла, польского прогнать, всякую торговлю в Польше закрыть".
Напомним, в июне Польский сейм (нижняя палата парламента) утвердил поправки к так называемому закону о декоммунизации (принят в 2016 году). Нововведения предполагают, что в стране не должно остаться мемориальных объектов, увековечивающих подвиг Красной армии. МИД РФ называл это решение позорным глумлением.