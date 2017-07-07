Яровая: Американская демократия давно поддерживается домкратом

По её мнению, обращение сенаторов с просьбой не возвращать РФ дипсобственность является неприличным.

Вице-спикер Госдумы Ирина Яровая прокомментировала обращение американских сенаторов к президенту США Дональду Трампу с просьбой не возвращать России конфискованную в декабре 2016 года дипломатическую собственность.

— Американская демократия давно поддерживается домкратом информационного вымысла, поскольку мания диктатуры и рейдерства американских политиков — тяжкий груз не только для американского народа, а для всего мира, — сказала Яровая. — Последнее заявление в ностальгическом жанре Дикого Запада является нашествием сенаторов на остатки американской демократии и выглядит откровенно неприлично и непочтительно к международному праву.

Напомним, в конце своего президентского срока Барак Обама обвинил 35 российских дипломатов в шпионаже и выслал их с территории США.