Яровая: Американская демократия давно поддерживается домкратом
Вице-спикер ГД Ирина Яровая. Фото: © РИА Новости/Рамиль Ситдиков
По её мнению, обращение сенаторов с просьбой не возвращать РФ дипсобственность является неприличным.
Вице-спикер Госдумы Ирина Яровая прокомментировала обращение американских сенаторов к президенту США Дональду Трампу с просьбой не возвращать России конфискованную в декабре 2016 года дипломатическую собственность.
— Американская демократия давно поддерживается домкратом информационного вымысла, поскольку мания диктатуры и рейдерства американских политиков — тяжкий груз не только для американского народа, а для всего мира, — сказала Яровая. — Последнее заявление в ностальгическом жанре Дикого Запада является нашествием сенаторов на остатки американской демократии и выглядит откровенно неприлично и непочтительно к международному праву.
Напомним, в конце своего президентского срока Барак Обама обвинил 35 российских дипломатов в шпионаже и выслал их с территории США.
Ранее Лайф писал о том, что сенаторы попросили Трампа не возвращать России изъятые Обамой посольские дачи в Мэриленде и Нью-Йорке.