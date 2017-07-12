ГД приняла во втором чтении законопроект о лишении гражданства за терроризм

Данный документ также упрощает процедуру получения российского паспорта и вида на жительство для украинцев.

Госдума приняла во втором, основном чтении законопроект об отзыве российского гражданства, если человек был осуждён за терроризм и экстремизм.

Уточняется, что данное решение может быть принято, если "заявитель не имел намерения нести обязанности, установленные законодательством для граждан РФ, а целью приобретения гражданства РФ являлось осуществление деятельности, представляющей угрозу основам конституционного строя РФ".