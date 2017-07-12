ГД приняла во втором чтении законопроект о лишении гражданства за терроризм
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Данный документ также упрощает процедуру получения российского паспорта и вида на жительство для украинцев.
Госдума приняла во втором, основном чтении законопроект об отзыве российского гражданства, если человек был осуждён за терроризм и экстремизм.
Уточняется, что данное решение может быть принято, если "заявитель не имел намерения нести обязанности, установленные законодательством для граждан РФ, а целью приобретения гражданства РФ являлось осуществление деятельности, представляющей угрозу основам конституционного строя РФ".
Отметим, что новый законопроект также упрощает процедуру получения гражданства и вида на жительство в РФ для украинцев.