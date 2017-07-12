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Опубликовано 12 июля 2017, 17:44

ГД приняла во втором чтении законопроект о лишении гражданства за терроризм

Фото: &copy;РИА Новости/Максим Богодвид

Фото: ©РИА Новости/Максим Богодвид

Данный документ также упрощает процедуру получения российского паспорта и вида на жительство для украинцев.

Госдума приняла во втором, основном чтении законопроект об отзыве российского гражданства, если человек был осуждён за терроризм и экстремизм.

Уточняется, что данное решение может быть принято, если "заявитель не имел намерения нести обязанности, установленные законодательством для граждан РФ, а целью приобретения гражданства РФ являлось осуществление деятельности, представляющей угрозу основам конституционного строя РФ".

Отметим, что новый законопроект также упрощает процедуру получения гражданства и вида на жительство в РФ для украинцев.

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Валерий Оленин
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