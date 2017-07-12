Москалькова навестила осуждённого инвалида Мамаева в больнице

Омбудсмен намерена требовать отмены заключения для колясочника в связи с тяжёлой болезнью.

Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова посетила инвалида-колясочника Антона Мамаева, осуждённого за разбой, и сообщила о намерении требовать отмены его заключения в колонии в связи с тяжёлой болезнью.

— Посетила Антона Мамаева. Намерена ходатайствовать об освобождении его от дальнейшего отбывания наказания в связи с тяжёлой болезнью, — написала Москалькова в среду на своей странице в "Инстаграме".

Днём ранее отец Мамаева пришёл к омбудсмену на личный приём. В беседе с ним Москалькова пообещала сделать всё зависящее от неё, чтобы помочь его сыну.

Напомним, инвалид-колясочник с мышечной атрофией Антон Мамаев, весящий всего 18 килограммов, был осуждён за то, что вместе с подельником якобы "вымогал мотороллер" у двоих потерпевших. В роли "жертв" при этом оказались двое здоровых мужчин, один из которых — бывший спецназовец.

Сейчас Мамаев находится в спецбольнице, куда его перевели из СИЗО.