Бывший спецназовец рассказал, как инвалид-колясочник вымогал у него мопед

По словам мужчины, Антон Мамаев угрожал ему жестокой расправой: обещал прострелить колено и увезти в лес в багажнике.

Бывший спецназовец, проходящий как "потерпевший" по делу инвалида-колясочника Антона Мамаева, рассказал, что Мамаев угрожал ему жестокой расправой: обещал прострелить колено и увезти в лес в багажнике. Откровения спецназовца публикует паблик Mash.

— Разговаривал в основном Мамаев, угрозы высказывал он. ...Звучали варианты расправы с помощью огнестрельного оружия. Я слышал звуки, похожие на звук передёргивания затвора, — поделился спецназовец воспоминаниями.

Также он отметил, что сам пистолета у инвалида не видел, а вот его товарищ якобы подтвердил у Мамаева наличие оружия. По словам спецназовца, причиной такой агрессии стал принадлежащий ему мопед.

— Мне предложили вариант: дабы избежать вот этой ситуации и чтобы не было никакой расправы, отдать свой мопед. Мопед был у меня забран, — пожаловался спецназовец.

Напомним, инвалид-колясочник с мышечной атрофией Антон Мамаев, весящий всего 18 кг, был осуждён за то, что вместе с подельником якобы "вымогал мотороллер" у двоих потерпевших. В роли "жертв" при этом оказались двое здоровых мужчин, один из которых — бывший спецназовец. Инвалид был осуждён на 4,5 года колонии, что для человека с его диагнозом равносильно смертному приговору.

Сегодня 28-летний Антон Мамаев был переведён из СИЗО в спецбольницу, где врачи решают, требуется ли заменить его наказание на условное.

Также ранее телеграм-канал Mash опубликовал видео, как инвалид-колясочник "вымогал" мотороллер у "потерпевших" — эти кадры в качестве доказательства приложены к уголовному делу Мамаева.