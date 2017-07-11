Опубликовано видео, как инвалид-колясочник "вымогал" мотороллер у "потерпевших"

Телеграм-канал Mash опубликовал кадры того, как инвалид-колясочник Антон Мамаев "вымогает мотороллер" у своих "жертв". Именно это видео в качестве доказательства приобщено к уголовному делу, возбуждённому по статье "Вооружённый разбой". В том числе на основании этих кадров суд приговорил инвалида к 4,5 года колонии. В кадр попали и "жертвы" инвалида, и причина конфликта — злополучный мопед.

Напомним, инвалид-колясочник Антон Мамаев, весящий всего 18 кг, был осуждён за то, что вместе с подельником якобы "вымогал мотороллер" у двоих потерпевших. В роли "жертв" при этом оказались двое здоровых мужчин, один из которых — бывший спецназовец. Инвалид был осуждён на 4,5 года колонии, что для человека с его диагнозом (мышечная атрофия) равносильно смертному приговору.

Сегодня 28-летний Антон Мамаев был переведён из СИЗО в спецбольницу. Врачи решают, нужно ли заменить его наказание на условное.