Москалькова представила законопроект по освобождению тяжелобольных заключённых
Уполномоченная по правам человека в РФ Татьяна Москалькова. Фото:©РИА Новости/Виталий Белоусов
Ранее уполномоченный по правам человека в РФ навестила осуждённого инвалида Мамаева в больнице.
Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова выразила надежду на скорейшее принятие подготовленного законопроекта по обязательному освобождению тяжелобольных осуждённых.
— Проблема тяжелобольных заключённых на сегодняшний день имеет системный характер. Надеюсь, что подготовленный мною законопроект об обязательном освобождении тяжелобольных осуждённых из-под стражи будет принят депутатским корпусом в кратчайшие сроки, — говорится в сообщении на официальном сайте омбудсмена.
Ранее Лайф писал, что накануне Москалькова навестила осуждённого за разбой инвалида-колясочника Антона Мамаева в больнице. Мужчина с мышечной атрофией, весящий всего 18 килограммов, получил 4,5 года колонии из-за того, что вместе с подельником якобы "вымогал мотороллер" у двоих потерпевших. В роли "жертв" при этом оказались двое здоровых мужчин, один из которых — бывший спецназовец.