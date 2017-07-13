Москалькова представила законопроект по освобождению тяжелобольных заключённых

Ранее уполномоченный по правам человека в РФ навестила осуждённого инвалида Мамаева в больнице.

Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова выразила надежду на скорейшее принятие подготовленного законопроекта по обязательному освобождению тяжелобольных осуждённых.

— Проблема тяжелобольных заключённых на сегодняшний день имеет системный характер. Надеюсь, что подготовленный мною законопроект об обязательном освобождении тяжелобольных осуждённых из-под стражи будет принят депутатским корпусом в кратчайшие сроки, — говорится в сообщении на официальном сайте омбудсмена.