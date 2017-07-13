Николай Валуев попал в чистилище украинского сайта "Миротворец"
Николай Валуев. Фото:© РИА Новости/Григорий Сысоев
Боксёр-тяжеловес участвовал в мероприятиях, которые связаны со строительством Керченского моста в Крыму.
Депутата Госдумы Николая Валуева внесли в "чистилище" скандального украинского сайта "Миротворец". На портале утверждается, что боксёр якобы нарушил государственные границы Незалежной, побывав в Крыму.
Кроме того, Валуева обвиняют также в участии в "пропагандистских акциях" и оправдании "российской агрессии".
Как уже сообщал Лайф, в мае боксёр-тяжеловес проинспектировал скамейку, установленную на берегу Тамани, с которой открывается вид на Крымский мост.