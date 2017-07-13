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Регион
Опубликовано 13 июля 2017, 18:10

Николай Валуев попал в чистилище украинского сайта "Миротворец"

Николай Валуев. Фото:&copy; РИА Новости/Григорий Сысоев

Николай Валуев. Фото:© РИА Новости/Григорий Сысоев

Боксёр-тяжеловес участвовал в мероприятиях, которые связаны со строительством Керченского моста в Крыму.

Депутата Госдумы Николая Валуева внесли в "чистилище" скандального украинского сайта "Миротворец". На портале утверждается, что боксёр якобы нарушил государственные границы Незалежной, побывав в Крыму.

Кроме того, Валуева обвиняют также в участии в "пропагандистских акциях" и оправдании "российской агрессии".

Как уже сообщал Лайф, в мае боксёр-тяжеловес проинспектировал скамейку, установленную на берегу Тамани, с которой открывается вид на Крымский мост.

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Олеся Сучилкина
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