Николай Валуев попал в чистилище украинского сайта "Миротворец"

Боксёр-тяжеловес участвовал в мероприятиях, которые связаны со строительством Керченского моста в Крыму.

Депутата Госдумы Николая Валуева внесли в "чистилище" скандального украинского сайта "Миротворец". На портале утверждается, что боксёр якобы нарушил государственные границы Незалежной, побывав в Крыму.

Кроме того, Валуева обвиняют также в участии в "пропагандистских акциях" и оправдании "российской агрессии".