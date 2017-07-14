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Опубликовано 14 июля 2017, 07:57

В Киевском патриархате раскритиковали инициативу по чтению "Отче наш" в Раде

Фото: &copy; РИА Новости

Фото: © РИА Новости

Архиепископ Евстратий Зоря отметил, что не все нардепы являются христианами или верующими.

Глава Информационного управления Киевской патриархии архиепископ Евстратий Зоря выступил с критикой законопроекта, обязывающего депутатов Верховной рады читать "Отче наш" на пленарных заседаниях.

— Молиться — призвание и долг каждого верующего, и молитва "Отче наш" является общей для всех христиан — православных, католиков и протестантов. Но среди народных депутатов Украины не все являются христианами и не все являются верующими, поэтому вряд ли они будут молиться в это время, — цитирует архиепископа издание "Обозреватель".

Евстратий Зоря отметил, что таким законопроектом можно привлечь волну антирелигиозной критики, и посоветовал депутатам собираться для молитвы на добровольной основе.

Как ранее писал Лайф, нардепы предложили коллегам читать "Отче наш" на пленарных заседаниях. Соответствующий документ уже внесён в парламент на рассмотрение.

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Дарья Лебедева
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