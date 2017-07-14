Автор "закона Яровой" Озеров высказался против его реализации за счёт абонентов

По мнению сенатора, население является последним из возможных инвесторов реализации закона.

Глава Комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Озеров, который является одним из авторов пакета антитеррористических поправок вместе с вице-спикером Госдумы Ириной Яровой, заявил о том, что он против реализации закона за счёт абонентов.

— Это неправильно, потому что, например, сотовые операторы могут через такие разговоры формировать общественное мнение, называть астрономические цифры стоимости реализации закона, — отметил он. — Поэтому пока не будет постановления правительства, которое определит сроки, порядок и объёмы хранения информации, цифры могут называться любые.

По словам Озерова, защита личности в стране и государства в целом являются полномочиями Российской Федерации. Исходя из этого полномочия РФ должны реализовываться за счёт порядка, который устанавливается на федеральном уровне, а не за счёт граждан.

— С моей точки зрения, население в данном случае — это последний из большого перечня возможных инвесторов реализации этих норм, — подчеркнул сенатор.