Автор "закона Яровой" Озеров высказался против его реализации за счёт абонентов
Председатель комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Озеров. Фото: ©РИА Новости/Владимир Федоренко
По мнению сенатора, население является последним из возможных инвесторов реализации закона.
Глава Комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Озеров, который является одним из авторов пакета антитеррористических поправок вместе с вице-спикером Госдумы Ириной Яровой, заявил о том, что он против реализации закона за счёт абонентов.
— Это неправильно, потому что, например, сотовые операторы могут через такие разговоры формировать общественное мнение, называть астрономические цифры стоимости реализации закона, — отметил он. — Поэтому пока не будет постановления правительства, которое определит сроки, порядок и объёмы хранения информации, цифры могут называться любые.
По словам Озерова, защита личности в стране и государства в целом являются полномочиями Российской Федерации. Исходя из этого полномочия РФ должны реализовываться за счёт порядка, который устанавливается на федеральном уровне, а не за счёт граждан.
— С моей точки зрения, население в данном случае — это последний из большого перечня возможных инвесторов реализации этих норм, — подчеркнул сенатор.
Ранее Лайф сообщал о том, что Комиссия Российского союза промышленников и предпринимателей по связи и ИКТ разработала поправки к "закону Яровой", согласно которым затраты на реализацию закона необходимо разделить с абонентами.