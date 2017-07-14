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Регион
Опубликовано 14 июля 2017, 10:41

В КНДР заявили, что США копают себе могилу собственными руками

Запуск баллистической ракеты&nbsp;Hwasong-14. Фото: &copy;&nbsp;KNCA/REUTERS

Запуск баллистической ракеты Hwasong-14. Фото: © KNCA/REUTERS

В Северной Корее даже готовы ввести меры в отношении Вашингтона, если в Совбезе примут резолюцию, поступившую от Штатов.

В КНДР заявили, что примут ответные меры, если в Совбезе ООН одобрят резолюцию по поводу испытания Северной Кореей баллистической ракеты "Хвасон-14". Хоть в заявлении представителя МИД страны и не уточняется, какие санкции последуют, но отмечается, что США (они инициаторы этой резолюции) сами копают себе могилу.

— Вместо того чтобы прямо взглянуть на наш стратегический статус и задуматься, США прибегают к политике нажима и санкций против республики и тем самым копают себе могилу собственными руками, — отмечается в заявлении Пхеньяна.

КНДР запустила баллистическую ракету утром 4 июля с территории провинции Пхёнан-Пукто. Ракета упала в Японское море.

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Янковская Ольга
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