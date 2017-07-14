В КНДР заявили, что США копают себе могилу собственными руками

В Северной Корее даже готовы ввести меры в отношении Вашингтона, если в Совбезе примут резолюцию, поступившую от Штатов.

В КНДР заявили, что примут ответные меры, если в Совбезе ООН одобрят резолюцию по поводу испытания Северной Кореей баллистической ракеты "Хвасон-14". Хоть в заявлении представителя МИД страны и не уточняется, какие санкции последуют, но отмечается, что США (они инициаторы этой резолюции) сами копают себе могилу.

— Вместо того чтобы прямо взглянуть на наш стратегический статус и задуматься, США прибегают к политике нажима и санкций против республики и тем самым копают себе могилу собственными руками, — отмечается в заявлении Пхеньяна.