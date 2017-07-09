Россия передала в ООН данные о запуске КНДР ракеты средней дальности

Документы Минобороны подтверждают, что Пхеньян 4 июля испытал снаряд класса "Хвасон".

Россия направила в ООН — генсеку организации и председателю Совбеза — справку и схему полёта северокорейской ракеты, запущенной 4 июля. Эти данные подтверждают, что Пхеньян испытал снаряд средней дальности.

— 4 июля 2017 года радиолокационной станцией типа "Воронеж", размещённой в Иркутской области, отслеживался пуск баллистической ракеты средней дальности класса "Хвасон" Корейской Народной Демократической Республикой с ракетного полигона Тончандон (100 километров северо-западнее Пхеньяна), — цитирует РИА "Новости" текст документа.

Согласно данным Минобороны РФ, полётное время ракеты составило около 14 минут, максимальная высота полета — 535 километров, дальность полёта — 510 километров.

Как сообщал Лайф, КНДР запустила баллистическую ракету утром 4 июля с территории провинции Пхёнан-Пукто. Ракета упала в Японское море. Позже в Министерстве обороны РФ заявили, что ведомство отслеживало этот пуск.