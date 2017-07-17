В Госдуме заявили, что Финляндию пытаются втянуть в натовскую колесницу

Ранее западные СМИ сообщили, что под Хельсинки стартует строительство целого подземного города на случай войны с Россией.

Строительство Финляндией подземного города на случай войны с Россией — демонстрация готовности страны на максимально широкое сотрудничество с НАТО. Такое мнение в беседе с Лайфом выразил первый заместитель председателя Комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков.

— Ну это означает, что власти Финляндии и участники этого проекта демонстрируют таким образом свою готовность на максимально широкое сотрудничество с НАТО, — заявил Новиков. — Я считаю, что строительство инициируют те силы, которые готовы втянуть Финляндию в натовскую колесницу.

Политик также назвал эту инициативу проявлением антироссийской истерии, которая теперь дошла и до Финляндии. При этом он отметил, что на дипломатические отношения со страной это повлиять не должно.

— Я думаю, что такой прямой зависимости нет, — ответил он на вопрос Лайфа. — Нужно всегда надеяться, что здравый смысл восторжествует, и активнее разъяснять нашу позицию.