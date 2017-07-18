Магазин в США сдал десятки копий Mass Effect: Andromeda на благотворительность

В Сети появилось фото с новым поступлением в благотворительном магазине Goodwill — двумя ящиками с дисками Mass Effect: Andromeda для PS4 и Xbox One.

Внимательные пользователи Сети заметили, что на коробках с дисками указан адрес Target, одной из крупнейших розничных сетей США. Вероятно, магазин решил избавиться от копий Mass Effect: Andromeda, которые никак не удавалось продать. Goodwill, в свою очередь, выставил ценник на игру — 12 долларов.

Принцип работы сети Goodwill заключается в том, что любой желающий может сдать туда использованные и ненужные вещи. После этого магазин выставит полученный товар на продажу по очень низкой цене, а вырученные средства будут отправлены на благотворительность.

Mass Effect: Andromeda оказалась самой низко оценённой частью франшизы. После провала компания EA отменила сюжетные дополнения для игры, а серия была заморожена на неопределённый срок.