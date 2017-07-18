Магазин в США сдал десятки копий Mass Effect: Andromeda на благотворительность
Американский ретейлер Target отправил два ящика с дисками игры Mass Effect: Andromeda на благотворительность.
В Сети появилось фото с новым поступлением в благотворительном магазине Goodwill — двумя ящиками с дисками Mass Effect: Andromeda для PS4 и Xbox One.
Someone on 4chan found an entire pallet of Mass Effect Andromeda at GoodWill.— Best Mom Eva (@mombot) 18 июля 2017 г.
Note the address on the box. pic.twitter.com/zCgGeOCY7P
Внимательные пользователи Сети заметили, что на коробках с дисками указан адрес Target, одной из крупнейших розничных сетей США. Вероятно, магазин решил избавиться от копий Mass Effect: Andromeda, которые никак не удавалось продать. Goodwill, в свою очередь, выставил ценник на игру — 12 долларов.
Магазин в США сдал десятки копий Mass Effect: Andromeda на благотворительность
Принцип работы сети Goodwill заключается в том, что любой желающий может сдать туда использованные и ненужные вещи. После этого магазин выставит полученный товар на продажу по очень низкой цене, а вырученные средства будут отправлены на благотворительность.
Mass Effect: Andromeda оказалась самой низко оценённой частью франшизы. После провала компания EA отменила сюжетные дополнения для игры, а серия была заморожена на неопределённый срок.