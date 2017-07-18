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Опубликовано 18 июля 2017, 15:07

Магазин в США сдал десятки копий Mass Effect: Andromeda на благотворительность

Фото: &copy; twitter.com/mombot

Фото: © twitter.com/mombot

Американский ретейлер Target отправил два ящика с дисками игры Mass Effect: Andromeda на благотворительность.

В Сети появилось фото с новым поступлением в благотворительном магазине Goodwill — двумя ящиками с дисками Mass Effect: Andromeda для PS4 и Xbox One.

Внимательные пользователи Сети заметили, что на коробках с дисками указан адрес Target, одной из крупнейших розничных сетей США. Вероятно, магазин решил избавиться от копий Mass Effect: Andromeda, которые никак не удавалось продать. Goodwill, в свою очередь, выставил ценник на игру — 12 долларов.

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Магазин в США сдал десятки копий Mass Effect: Andromeda на благотворительность

Фото: © twitter.com/mombot

Принцип работы сети Goodwill заключается в том, что любой желающий может сдать туда использованные и ненужные вещи. После этого магазин выставит полученный товар на продажу по очень низкой цене, а вырученные средства будут отправлены на благотворительность.

Mass Effect: Andromeda оказалась самой низко оценённой частью франшизы. После провала компания EA отменила сюжетные дополнения для игры, а серия была заморожена на неопределённый срок.

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Станислав Погорский
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