Руслана Соколовского пригласили в "Совет блогеров" при Госдуме

Депутат Госдумы Василий Власов не исключил присутствия ловца покемонов Руслана Соколовского на следующем заседании "Совета блогеров". Об этом он сообщил в интервью порталу "Настоящее время".

По словам Власова, он направил официальное предложение о создании думской рабочей группы по изменению 282 статьи УК РФ и потребовал исключить Руслана Соколовского из перечня экстремистов. Депутат считает, что блогер "получил уже достаточное наказание", а потому неправильно вносить его в один ряд с террористами.

Кроме того, Власов не исключил возможности приглашения ловца покемонов в "Совет блогеров".

— Если Руслан придёт, слушайте, он сможет свою позицию, так или иначе, лучше многих других отстоять, правильно? Потому что многие могут говорить про 282 статью, а Руслан может своим примером показать и привести те или иные доводы уже не суде, а представителям государственной власти и законодательной власти, депутатам разных политических партий.

В ответ на предложение депутата Соколовский заявил, что рассмотрит возможность участия в заседании, однако раскритиковал деятельность парламентской инициативы. Блогер считает, что данную проблему он сможет гораздо лучше осветить с помощью "Ютуба".

— Уже был подобный совет блогеров, туда пришли вообще никому неизвестные люди, по-настоящему крупных миллионников там не было, да и никто туда из настоящих блогеров не придёт, — заявил Соколовский.

17 июля 2017 года Данила Поперечный, Николай Соболев, Дмитрий Сыендук, Эльдар Джарахов и другие видеоблогеры выпустили на "Ютубе" обращение с требованием изменить 282 статью УК РФ. Кроме того, они попросили исключить Соколовского из перечня экстремистов.

Предложение о создании "Совета блогеров" было озвучено Василием Власовым в конце мая 2017 года. По мнению 21-летнего политика, состоящая из ютуберов комиссия необходима Государственной думе, так как россияне всё чаще отказываются от просмотра телевидения в пользу Интернета. Первое заседание состоялось 19 июня.