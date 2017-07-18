Неймар принял предложение ПСЖ и покидает "Барсу"

По информации Esporte Interativo, бразильский суперфорвард в течение двух недель объявит о переходе в парижскую команду.

Ранее пресс-служба "Барселоны" опровергла слухи о переходе Неймара в ПСЖ.

Однако, по информации Esporte Interativo, парижане наконец уговорили Неймара сменить клубную прописку. ПСЖ доказал серьёзность своих намерений в переговорах с бразильцем, заявив, что готов заплатить за него "Барселоне" огромные отступные — €222 миллиона.

Кроме того, важным аргументом на пути Неймара в "Пари Сен-Жермен" стало... отсутствие в команде Лионеля Месси. Как отмечает окружение форварда, аргентинец не выпускает Неймара из своей тени, в результате чего последний не может полностью реализовать свой талант в "Барсе". А в Париже Неймар станет главной звездой.