Автор серии Mass Effect вернулся в BioWare

Кейси Хадсон, наиболее известный как исполнительный продюсер серии Mass Effect, покинул BioWare в августе 2014 года. Теперь он заявил о своём возвращении в команду.

Своё возвращение в BioWare Хадсон объяснил тем, что последние два года провёл в поисках себя и понял, что хочет продолжить работать со своей командой.

Кейси Хадсон возглавит BioWare вместо бывшего генерального менеджера Аарона Флинна. Последний также заявил о своём уходе в письме.

Неизвестно, разработкой какой игры будет руководить Хадсон, но он сообщил, что BioWare сейчас работает над многими потрясающими проектами.