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Опубликовано 19 июля 2017, 09:43

Автор серии Mass Effect вернулся в BioWare

Фото: &copy;&nbsp;steampowered.com

Фото: © steampowered.com

Исполнительный продюсер серии Mass Effect Кейси Хадсон объявил о возвращении в BioWare.

Кейси Хадсон, наиболее известный как исполнительный продюсер серии Mass Effect, покинул BioWare в августе 2014 года. Теперь он заявил о своём возвращении в команду.

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Автор серии Mass Effect Кейси Хадсон вернулся в BioWare

Своё возвращение в BioWare Хадсон объяснил тем, что последние два года провёл в поисках себя и понял, что хочет продолжить работать со своей командой.

Кейси Хадсон возглавит BioWare вместо бывшего генерального менеджера Аарона Флинна. Последний также заявил о своём уходе в письме.

Неизвестно, разработкой какой игры будет руководить Хадсон, но он сообщил, что BioWare сейчас работает над многими потрясающими проектами.

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Станислав Погорский
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