В ГД не ждут улучшений отношений с США после выдвижения Хантсмана послом в РФ

По мнению зампреда Комитета Госдумы по международным делам, дипломат — проводник внешнеполитического курса страны и отношения между государствами не зависят от его настроений.

Зампред Комитета ГД по международным делам Дмитрий Новиков прокомментировал выдвижение Джона Хантсмана на должность посла США в России. По мнению парламентария, его назначение не приведёт к значительным изменениям.

— Хантсман, как и любой другой посол США, будет проводить ту политическую линию, которую на международной арене проводит Госдеп, — считает Новиков. — То, что назначен Хантсман, который опять не относится к когорте миротворцев, означает, что Трамп продолжает балансировать и идти на поводу у тех настроений, которые есть в американском истеблишменте, а эти настроения отнюдь не в пользу восстановления максимально дружественных отношений с Россией.

Новиков добавил, что в российско-американский отношениях ждать каких-то кардинальных изменений в зависимости от того, как настроен тот или иной американский посол, не стоит в принципе, потому что он всего лишь является проводником внешнеполитического курса страны.