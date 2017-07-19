В ГД не ждут улучшений отношений с США после выдвижения Хантсмана послом в РФ
Джон Хантсман. Фото: © REUTERS/Adam Hunge
По мнению зампреда Комитета Госдумы по международным делам, дипломат — проводник внешнеполитического курса страны и отношения между государствами не зависят от его настроений.
Зампред Комитета ГД по международным делам Дмитрий Новиков прокомментировал выдвижение Джона Хантсмана на должность посла США в России. По мнению парламентария, его назначение не приведёт к значительным изменениям.
— Хантсман, как и любой другой посол США, будет проводить ту политическую линию, которую на международной арене проводит Госдеп, — считает Новиков. — То, что назначен Хантсман, который опять не относится к когорте миротворцев, означает, что Трамп продолжает балансировать и идти на поводу у тех настроений, которые есть в американском истеблишменте, а эти настроения отнюдь не в пользу восстановления максимально дружественных отношений с Россией.
Новиков добавил, что в российско-американский отношениях ждать каких-то кардинальных изменений в зависимости от того, как настроен тот или иной американский посол, не стоит в принципе, потому что он всего лишь является проводником внешнеполитического курса страны.
Ранее Лайф писал, что президент США Дональд Трамп выдвинул Джона Хантсмана на должность посла США в России. Теперь эту кандидатуру должен утвердить сенат.