Госдума приняла законопроекты о мессенджерах и запрете обхода блокировок сайтов

Государственная дума РФ приняла во втором чтении законопроект, предусматривающий запрет на использование средств для обхода блокировок запрещённых сайтов. Кроме того, депутаты одобрили инициативу о законодательном регулировании мессенджеров. Трансляция заседания парламентариев велась на официальном сайте Госдумы.

В новой редакции документа о запрете обхода блокировок сайтов был изменён орган, ответственный за отслеживание VPN-сервисов, анонимайзеров и прокси-серверов. Депутаты возложили данную функцию на ФСБ и МВД, в то время как изначально предлагалось поручить эту работу Роскомнадзору.

Кроме того, правоохранительные органы теперь смогут требовать от Роскомнадзора помощи в определении провайдера, через которого функционируют анонимайзеры.

Новую версию документа поддержали 362 депутата, два парламентария воздержались. Третье чтение комитет по информационной политике, информационным технологиям и связи предложил назначить на 21 июля 2017 года.

Законопроект о запрете анонимайзеров прошёл второе чтение в Госдуме Фото © Shutterstock Inc

Напомним, авторами инициативы выступили депутаты Максим Кудрявцев ("Единая Россия"), Николай Рыжак ("Справедливая Россия") и Александр Ющенко (КПРФ). Законопроект предусматривает запрет на использование на территории России инструментов, позволяющих обойти блокировки в Интернете.

В начале июля 2017 года СМИ сообщили о том, что сотрудники ФНС смогут самостоятельно блокировать анонимайзеры до вступления в силу соответствующего закона. Такое право было получено ведомством благодаря совместному приказу Роскомнадзора, МВД, ФНС и Роспотребнадзора.

Кроме того, во втором чтении был принят законопроект, регулирующий деятельность мессенджеров. Авторами инициативы выступили заместители председателя Комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Марина Мукабенова ("Единая Россия") и Александр Ющенко (КПРФ), а также член Комитета Госдумы по экономической политике Олег Николаев ("Справедливая Россия").

Как сообщает "Интерфакс", ко второму чтению в документ были внесены поправки, согласно которым сведения о телефонном номере пользователей мессенджеров могут передаваться третьим лицам только с согласия самих абонентов.

Кроме того, в законопроект попало положение о том, что зарегистрированные в России сервисы "вправе осуществлять идентификацию пользователей мессенджеров самостоятельно путём определения абонентского номера". Таким образом, владельцы сервиса и операторы связи больше не обязаны заключать договор об идентификации пользователей. Согласно ещё одной поправке, доступ к мессенджеру может быть ограничен только на основании судебного решения.