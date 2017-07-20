В Госдуму внесли законопроект о пожизненном сроке для вербовщиков террористов
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Первый зампред фракции "Единая Россия" Адальби Шхагошев рассчитывает, что этот закон поможет нанести серьёзный удар по вербовке.
Первый зампред фракции "Единая Россия" Адальби Шхагошев внёс в Госдуму законопроект, согласно которому наказание для тех, кто склоняет людей к терроризму, — до пожизненного лишения свободы.
В пояснительной записке отмечается, что законопроект направлен в том числе на усиление борьбы с вовлечением людей в организацию и финансирование терроризма, а также экстремистскую деятельность.
— Вербовка теперь, возможно, будет серьёзно прикрыта. Законопроект предполагает пожизненное заключение, он готовился давно. Сейчас он официально внесён в Госдуму, — отметил Шхагошев.