Родители раскритиковали идею разрешить подросткам официально заниматься бизнесом

Ранее такое предложение внесли на рассмотрение Госдумы. Авторы инициативы уверены, что дети с 14 лет в состоянии не только нести уголовную ответственность и вступать в брак, но и создавать ИП.

Подростки не могут в полной мере отвечать за свои действия, поэтому, если ребёнок в возрасте с 14 до 18 лет влезет в долги, выплачивать их придётся родителям. Об этом Лайфу заявила глава Национального родительского комитета Ирина Волынец.

— По законам Российской Федерации, всю ответственность, в том числе и материальную, за несовершеннолетних несут родители. Если ребёнок вдруг наделал долгов, не выполнил свои обязательства, издержки будут обязаны покрывать родители. Готовы они к этому или нет — огромный вопрос. Кроме того, дети могут забыть или неправильно закрыть ИП, это может выясниться через несколько лет, когда счёт долгам может пойти на миллионы, — сказала Волынец.

Она отметила, что, согласно статистическим данным, не более 3% мирового населения в той или иной мере склонны к занятиям предпринимательством.

— Мы должны находить таких детей и обучать их в школах, в детских лагерях в рамках профильных смен. Детям надо прививать любовь к бизнесу, но есть же ещё и учёба! Хорошие баллы по ЕГЭ позволят ребёнку поступить в престижный вуз, он получит образование, получит жизненный опыт и уже тогда начнёт работать с деньгами, — добавила собеседница Лайфа.