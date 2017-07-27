"Это политика чистогана". В Госдуме обещали разобраться с вырубкой Парка вдов

— У нас сегодня из каждого клочка земли хотят выжить как можно больше долларов. Поэтому память, вдовы, участники войны — всё побоку. Лишь бы политика чистогана, всё диктует одно — чтобы всё давало доход. Вот они и вырубили этот парк, чтобы построить стоянку, чтобы кто-то наживался на этом. Политика чистогана — она и есть политика чистогана. Конечно, будем поправлять. Сейчас выясню этот вопрос, и будем заниматься тем, чтобы они восстановили этот парк, а не стоянку ставили. Там, в Волгограде, земли тьма-тьмущая, а парк надо восстанавливать, — заявил депутат Госдумы.