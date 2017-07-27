"Это политика чистогана". В Госдуме обещали разобраться с вырубкой Парка вдов
По словам парламентария от Волгограда, уничтоженный в его родном городе парк необходимо восстановить.
Вырубленный Парк вдов у мемориального комплекса "Мамаев курган", на месте которого власти Волгограда намерены построить автостоянку, необходимо восстановить. Об этом Лайфу рассказал первый заместитель председателя Комитета Госдумы по экономической политике, депутат от Волгоградской области Николай Арефьев.
— У нас сегодня из каждого клочка земли хотят выжить как можно больше долларов. Поэтому память, вдовы, участники войны — всё побоку. Лишь бы политика чистогана, всё диктует одно — чтобы всё давало доход. Вот они и вырубили этот парк, чтобы построить стоянку, чтобы кто-то наживался на этом. Политика чистогана — она и есть политика чистогана. Конечно, будем поправлять. Сейчас выясню этот вопрос, и будем заниматься тем, чтобы они восстановили этот парк, а не стоянку ставили. Там, в Волгограде, земли тьма-тьмущая, а парк надо восстанавливать, — заявил депутат Госдумы.
Как ранее сообщал Лайф, власти Волгограда начали реконструкцию парка у мемориального комплекса "Мамаев курган". В настоящий момент деревья спилены, работает тяжёлая техника. По планам реконструкции часть парка восстановят и благоустроят, но большую его часть займёт автомобильная парковка. По словам местных жителей, на месте будущей парковки раньше располагался Парк вдов — массив деревьев, высаженных вдовами и родственниками советских солдат, погибших в Сталинградской битве.