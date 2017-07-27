"Опытный бородач" Милонов советует не жаловаться, если попали к парикмахеру-гею

По мнению депутата, Роспотребнадзор выпустил свои рекомендации после неудачного похода в барбершоп одного из сотрудников.

Парламентарий Виталий Милонов прокомментировал рекомендации Роспотребнадзора для посетителей барбершопов. По мнению депутата, ведомство должно самостоятельно выявлять парикмахерские и салоны, где нарушаются правила гигиены, а не перекладывать ответственность на посетителей.

— Нельзя перекладывать всё на людей, они не обладают квалификацией, чтобы определять, правильно или нет ведут себя цирюльни. Хотелось бы верить, что Роспотребнадзор будет сам осуществлять эффективный мониторинг и выявлять плохие парикмахерские. Желательно требовать документы о квалификации от любого, кто там работает. Предположим, дипломы, аттестаты об окончании соответствующих программ, — заявил Милонов "Известиям".

Депутат предположил, что рекомендации появились после неудачного похода в барбершоп одного из сотрудников федеральной службы.

— Могу дать совет как опытный бородач: выбирайте цирюльню, где работают нормальные традиционные многодетные цирюльники. Всё будет хорошо. Если вы попали к какому-то гею, то не надо жаловаться. Бороды оставьте, займитесь лучше Coca-Cola, — заключил парламентарий.

Милонов отметил, что большая опасность кроется не в парикмахерах, а в вейпах, фастфуде и газировке.