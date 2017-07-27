Как сообщается на официальном сайте ведомства, в первую очередь необходимо обращать внимание на соблюдение правил гигиены.

Роспотребнадзор выпустил рекомендации для посетителей барбершопов. Памятка опубликована на официальном сайте ведомства.

В первую очередь внимание необходимо обратить на соблюдение сотрудниками правил гигиены. В частности, перед началом процедуры мастер обязан помыть руки с мылом и продезинфицировать все инструменты в специальных растворах.

Также Роспотребнадзор подчёркивает, что удалять остриженные волосы мастер должен только индивидуальной салфеткой или ватным тампоном. Допускается использование кисточек, но также необходима их дезинфекция после каждого клиента.

Сообщается также, что вся косметика должна иметь сертификаты соответствия и перевод на русский язык.

Если у потребителя есть какие-либо жалобы на работу салона, он вправе обратиться с жалобой в региональные управления Роспотребнадзора.