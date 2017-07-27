Кадыров предложил передать Иордании права на мечеть Эль-Акса
Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров. Фото: ©РИА Новости/Саид Царнаев
Глава Чечни заявил, что он против того, чтобы борьбу с терроризмом использовали как инструмент политической борьбы против мусульман.
Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров прокомментировал события вокруг мечети Эль-Акса, предложив передать права на неё Иордании.
— Моё личное предложение для исключения конфликтных ситуаций вокруг исламской святыни, мечети Эль-Акса: передать все права на неё Иордании, — заявил Кадыров в своём телеграм-канале.
Глава Чечни также выразил готовность сложить с себя полномочия и служить в структурах, которые обеспечивают безопасность святого для мусульман места.
— Быть добровольцем и всю оставшуюся жизнь охранять мечеть Эль-Акса, — пояснил Кадыров.
Политик отметил, что против использования борьбы с терроризмом в качестве инструмента политической борьбы, направленного против мусульманского населения.
Как ранее сообщал Лайф, из-за волны протестов власти Израиля убрали металлодетекторы у Храмовой горы, установленные после 14 июля, когда трое вооружённых палестинцев убили двоих военнослужащих Израиля.