Бегунья пробежала 836 км за неделю, но на её рекорд никто не обратил внимания
Выносливая бегунья провела на беговой дорожке неделю, пробежав 836 километров, но её рекорд не был признан, поскольку никто его не зафиксировал.
Фото: © twitter.com/53Marathons
Love this photo taken by @MilletSports_ thanks guys! You can tell this was day 1 pic.twitter.com/vwnTns9XVR— Amyhughes.53 (@53Marathons) 13 сентября 2016 г.
В сентябре Эми Хьюз установила беговую дорожку в торговом центре в Манчестере в надежде установить мировой рекорд, пробежав как можно больше километров. К её собственному удивлению, ей удалось преодолеть 836 километров. Сложно представить её разочарование, когда экспертная группа не стала признавать её молодого человека Дейва Келли как официального свидетеля и не засчитала установленный рекорд, сообщает издание The Mirror.
Morning everyone!! Why am I up running and everyone else is sleeping?! Because I am breaking records #RunAmyRun pic.twitter.com/tgn1jZiPxY— Amyhughes.53 (@53Marathons) 4 сентября 2016 г.
Семь дней ада, боли и истощения, затем десять месяцев ожидания, а члены комиссии Книги рекордов Гиннеса не засчитала результат! Я очень зла и опустошена
Комиссии оказалось недостаточно тысячи других свидетелей, круглосуточной видеосъёмки, почасового журнала пробега, обеда и сна. По их словам, свидетелем должны стать лица, которые не связаны с рекордсменом узами брака, родства или дружбы.
@Cheshire_Ella thanks lovely! Still can't get over how amazing you all were @intuTrafford pic.twitter.com/2jYtBJXjqn— Amyhughes.53 (@53Marathons) 13 сентября 2016 г.