Бегунья пробежала 836 км за неделю, но на её рекорд никто не обратил внимания

В сентябре Эми Хьюз установила беговую дорожку в торговом центре в Манчестере в надежде установить мировой рекорд, пробежав как можно больше километров. К её собственному удивлению, ей удалось преодолеть 836 километров. Сложно представить её разочарование, когда экспертная группа не стала признавать её молодого человека Дейва Келли как официального свидетеля и не засчитала установленный рекорд, сообщает издание The Mirror.