Квята могут дисквалифицировать на одну гонку

Российский пилот "Формулы-1" Даниил Квят, представляющий Toro Rosso, может вновь оказаться в центре скандала. Как сообщает журналист Адам Купер, после квалификационного заезда стюарды вызвали к себе 23-летнего гонщика, чтобы обсудить эпизод в первом сегменте, где он блокировал Лэнса Стролла из Williams.

Если специалисты признают, что это действительно была блокировка, то Квята накажут двумя штрафными баллами, и их у Даниила окажется уже 11. Тогда пилоту, который за свою манеру езды получил прозвище Торпеда, нужно быть предельно осторожным. По правилам, при 12 баллах гонщика дисквалифицируют на гонку.