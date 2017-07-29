Квята могут дисквалифицировать на одну гонку
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Подробности сообщил известный журналист Адам Купер на своей странице в "Твиттере".
Российский пилот "Формулы-1" Даниил Квят, представляющий Toro Rosso, может вновь оказаться в центре скандала. Как сообщает журналист Адам Купер, после квалификационного заезда стюарды вызвали к себе 23-летнего гонщика, чтобы обсудить эпизод в первом сегменте, где он блокировал Лэнса Стролла из Williams.
Если специалисты признают, что это действительно была блокировка, то Квята накажут двумя штрафными баллами, и их у Даниила окажется уже 11. Тогда пилоту, который за свою манеру езды получил прозвище Торпеда, нужно быть предельно осторожным. По правилам, при 12 баллах гонщика дисквалифицируют на гонку.
KVY has been called to the FIA stewards for alleged impeding of STR— Adam Cooper (@adamcooperF1) 29 июля 2017 г.
KVY is on nine penalty points. An impeding offence typically earns two, which makes 11... And 12 earns a one race ban— Adam Cooper (@adamcooperF1) 29 июля 2017 г.
Напомним, что ранее завершилась квалификация Гран-при Венгрии, где российский гонщик стал 13-м.