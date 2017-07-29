Кузнецова проверит интернат, в котором сироты убирали борщевик голыми руками
Анна Кузнецова. Фото:© РИА Новости/Алексей Никольский
В Коми воспитанников детского лагеря заставили рубить ядовитое растение лопатами без рукавиц и спецодежды. В результате шесть детей получили сильные ожоги.
Детский омбудсмен Анна Кузнецова инициировала комплексную инспекцию в Пажгинской школе-интернате в Сыктывдинском районе Коми.
— Проверки интерната должны быть масштабными и тщательными, в том числе на предмет иных нарушений в данном учреждении и не только в нём, — говорится в сообщении пресс-службы уполномоченного при президенте РФ по правам ребёнка.
По мнению Кузнецовой, в данном случае можно говорить не о том, что воспитатели недосмотрели за детьми, а о том, что они умышленно решили причинить вред их здоровью.
— Никакое трудовое воспитание не может быть сопряжено с потенциальным вредом для здоровья, — добавила омбудсмен.
Напомним, сотрудники интерната выгнали детей на уборку борщевика, официально назвав мероприятие "прогулкой". Более того, когда случай получил огласку, педиатр заведения встал на сторону руководства заведения, и заявил, что борщевик "сам брызгается соком на жаре".