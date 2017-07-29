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Регион
Опубликовано 29 июля 2017, 20:09

Кузнецова проверит интернат, в котором сироты убирали борщевик голыми руками

Анна Кузнецова. Фото:&copy; РИА Новости/Алексей Никольский

Анна Кузнецова. Фото:© РИА Новости/Алексей Никольский

В Коми воспитанников детского лагеря заставили рубить ядовитое растение лопатами без рукавиц и спецодежды. В результате шесть детей получили сильные ожоги.

Детский омбудсмен Анна Кузнецова инициировала комплексную инспекцию в Пажгинской школе-интернате в Сыктывдинском районе Коми.

— Проверки интерната должны быть масштабными и тщательными, в том числе на предмет иных нарушений в данном учреждении и не только в нём, — говорится в сообщении пресс-службы уполномоченного при президенте РФ по правам ребёнка.

По мнению Кузнецовой, в данном случае можно говорить не о том, что воспитатели недосмотрели за детьми, а о том, что они умышленно решили причинить вред их здоровью.

— Никакое трудовое воспитание не может быть сопряжено с потенциальным вредом для здоровья, — добавила омбудсмен.

Напомним, сотрудники интерната выгнали детей на уборку борщевика, официально назвав мероприятие "прогулкой". Более того, когда случай получил огласку, педиатр заведения встал на сторону руководства заведения, и заявил, что борщевик "сам брызгается соком на жаре".

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Екатерина Котова
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