Кузнецова проверит интернат, в котором сироты убирали борщевик голыми руками

В Коми воспитанников детского лагеря заставили рубить ядовитое растение лопатами без рукавиц и спецодежды. В результате шесть детей получили сильные ожоги.

Детский омбудсмен Анна Кузнецова инициировала комплексную инспекцию в Пажгинской школе-интернате в Сыктывдинском районе Коми.

— Проверки интерната должны быть масштабными и тщательными, в том числе на предмет иных нарушений в данном учреждении и не только в нём, — говорится в сообщении пресс-службы уполномоченного при президенте РФ по правам ребёнка.

По мнению Кузнецовой, в данном случае можно говорить не о том, что воспитатели недосмотрели за детьми, а о том, что они умышленно решили причинить вред их здоровью.

— Никакое трудовое воспитание не может быть сопряжено с потенциальным вредом для здоровья, — добавила омбудсмен.