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Опубликовано 1 августа 2017, 16:17

Умер дизайнер Anthem и Mass Effect

Фото: &copy; blog.bioware.com

Фото: © blog.bioware.com

Об этом стало известно 1 августа 2017 года. Информацию сообщила студия BioWare в своём блоге.

1 августа 2017 года стало известно о смерти Кори Гаспура, дизайнера студии BioWare. Об этом команда сообщила в своём блоге.

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Умер Кори Гаспур, дизайнер Mass Effect и Anthem

Фото: © blog.bioware.com

Кори присоединился к команде в марте 2007 года. Он работал в BioWare Edmonton, первый проект — Sonic Chronicles: The Dark Brotherhood. Затем он занимался двумя частями Mass Effect и Dragon Age: Origins. Также дизайнер успел приложить руку к Anthem.

Разработчики не сообщили обстоятельств и подробностей смерти Кори Гаспура.

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Сергей Сурепин
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