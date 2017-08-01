Умер дизайнер Anthem и Mass Effect
Об этом стало известно 1 августа 2017 года. Информацию сообщила студия BioWare в своём блоге.
1 августа 2017 года стало известно о смерти Кори Гаспура, дизайнера студии BioWare. Об этом команда сообщила в своём блоге.
Умер Кори Гаспур, дизайнер Mass Effect и Anthem
Кори присоединился к команде в марте 2007 года. Он работал в BioWare Edmonton, первый проект — Sonic Chronicles: The Dark Brotherhood. Затем он занимался двумя частями Mass Effect и Dragon Age: Origins. Также дизайнер успел приложить руку к Anthem.
Разработчики не сообщили обстоятельств и подробностей смерти Кори Гаспура.