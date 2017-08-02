Неймар едва не подрался с фанатами "Барселоны" на выходе из ночного клуба
Британская газета The Sun опубликовала сегодня фотографии, на которых видно, как охранники держат за руки бразильца, жаждущего разобраться с поклонниками каталонской команды.
Как написала газета, инцидент произошёл ещё до отлёта игроков на Международный кубок чемпионов в США, 22 июля, однако общеизвестной история стала только сегодня.
Разборка имела место на подземной парковке клуба Shoko Club. По сообщениям испанской прессы, до рукоприкладства не дошло — Неймар и несколько болельщиков обменялись обоюдными ругательствами.
Фото: The Sun
Напомним, в США нападающий сцепился с партнёром по "Барселоне" Нелсоном Семеду.
Также сегодня каталонский клуб официально объявил об уходе Неймара в ПСЖ. Кроме того, в Барселоне начали демонтаж рекламных плакатов с изображением футболиста, а на улицах начали появляться листовки с обзывательствами в адрес 25-летнего игрока и настоятельными предложениями проваливать из города.