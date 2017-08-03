Володин рассказал, как планирует провести отпуск

Парламентарий заявил, что собирается поехать в родной город, а также посетить Крым.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин рассказал, где проведёт отпуск. Своими планами он поделился с участниками форума "Территория смыслов", который проходит под Владимиром.

— Обязательно поеду на Волгу, в свой родной округ Саратов. Для меня это отдых и общение с моими гражданами. Потому что, когда речь идёт о том, чтобы лежать и загорать, это не ко мне, — сказал парламентарий.

Также Володин отметил, что в ближайшее время собирается посетить Крым.

— Крым — это то место, которое не только даёт возможность купаться в море, но это наша земля, и она вся напитана историей, это то, что нужно брать и изучать, знакомиться с этим. <...> Счастлив тот, кто там живёт и может на это смотреть постоянно, — заключил спикер ГД.